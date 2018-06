Talous ei vielä ylikierroksilla

Talouden kasvu ei ole kiihtynyt Suomessa ylikierroksille. Uusimpien ennusteiden mukaan kasvun odotetaan jatkuvan vahvana kuluvan vuoden ajan. Seuraavina vuosina vauhdin ennustetaan selvästi hidastuvan.

Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan talouskasvu ylittää tänä vuonna potentiaalisen tuotannon. Tätä ei ole tapahtunut vuoden 2008 jälkeen.

Tuottavuus ja työllisyys ovat kehittyneet niin hyvin, että myös Suomen Pankki korjasi kuluvan vuoden ennustetta ylöspäin. Uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia, ensi vuonna 2,2 ja vuonna 2020 kasvu on keskuspankin arvion mukaan 1,7 prosenttia.

Vastaavanlaisia korotuksia on jo aiemmin kuultu muilta finanssialan toimijoilta.

Myönteinen vire näkyy työttömyyden laskuna, kulutuksen kasvuna ja yritysten investoinneissa.

Merkkejä ylikuumenemisesta talousalan asiantuntijat eivät ainakaan vielä ole havainneet. Sellaisia olisivat esimerkiksi inflaation kiihtyminen ja hintojen nopea nousu.

Uhkakuvia on silti olemassa. Euroopan ulkopuolelta suurin huoli kohdistuu Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin käynnistämään kauppasotaan. Jos kauppasota laajenee, se vaikuttaa koko maailmantalouteen.

Euroopassa taas on aineksia uuteen eurokriisiin, kun Italiassa nousi valtaan populistinen hallitus. Italian velkataakka on jo ennestään raskas, eikä hallituspuolueiden lupaamiin talouspolitiikan kevennyksiin ole varaa. Italian talouden ongelmat horjuttaisivat koko euroalueen vakautta.

Poikkeusolojen aika on Euroopassa päättymässä. Euroopan keskuspankki (EKP) on ilmoittanut lopettavansa arvopapereiden netto-ostot markkinoilta vuoden loppuun mennessä. Näillä toimilla EKP on tukenut Euroopan taloutta useiden vuosien ajan.

Markkinoita EKP:n ilmoitus ei järisyttänyt, ja keskuspankin rahapolitiikka on edelleen hyvin elvyttävää.

Hyvän talouskasvun imussa on syytä muistaa, että Suomessa on yhä vaikea rakenteellinen työttömyys, jonka purkamiseksi tarvitaan edelleen toimenpiteitä.