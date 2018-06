Espanjan sosialistien pääministeri Pedro Sanchez vannoo tänään virkavalansa.

Espanjan konservatiivihallinto kaatui eilen korruptiovyyhdin vuoksi. Sanchez astuu johtamaan vähemmistöhallintoa, sillä sosialisteilla on 350-parlamentissa vain 84 paikkaa.

Sanchezin on tarkoitus muodostaa hallinto lähipäivinä.

Hänen uskotaan jatkavan konservatiivihallinnon tiukkaa talouskuria. Sanchezilla on edessään myös Katalonian itsehallintoalueeseen liittyvien kysymysten ratkaisua.

STT