Taloyhtiöt voivat pian saada avustusta sähköautojen latausinfraan

Taloyhtiöt voivat elokuusta alkaen hakea avustusta sähköautojen latausinfraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta Aralta. Tuen edellytyksenä on, että taloyhtiö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle.

Sähköautojen latauspisteitä on nykyisin vasta kolmessa prosentissa taloyhtiöistä, mutta Kiinteistöliitto ennakoi latauspisteiden yleistyvän.

– Kyllä ne tulevat lisääntymään, ehdottomasti, sanoo energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta.

Viime syksynä lähes 20 prosenttia taloyhtiöistä ennakoi Kiinteistöliiton kyselyssä, että yhtiöstä löytyy yksi tai useampi latauspiste viiden vuoden sisällä.

Latauspaikkojen hankkimista taloyhtiöihin on hidastanut sähköautojen vähäinen määrä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, koska sähköllä kulkevien autojen määrä suunnilleen kaksinkertaistuu vuosittain. Maaliskuun lopulla Suomen teillä huristeli jo yli 9 000 sähkö- tai hybridiautoa.

Hyvä hetki puhua latauspisteistä

Valtaosassa taloyhtiöistä voi jo nyt toteuttaa muutaman latauspisteen ilman suurempia muutoksia sähköjärjestelmään.

Ensimmäisenä sähköinfran rajat tulevat vastaan vanhemmissa taloyhtiöissä. Osviittaa antaa se, onko autopaikkojen lämpötolpissa kielletty sisäilmanlämmittimen käyttö. Jos on, niin tämänhetkinen kapasiteetti ei välttämättä kestä latausta.

– Tosi tärkeää olisi, että otettaisiin sähköpuolen ihminen sinne ja katsottaisiin, mitä nykyinen infra kestää, Pylsy sanoo.

Hän korostaa, että nyt olisi hyvä hetki puhua taloyhtiön sisällä sähköautojen latauspisteistä.

Pylsyn mukaan ensiksi pitäisi kysyä, onko asukkailla aikeita hankkia sähköautoja tai hybridejä. Ja toiseksi kannattaisi selvittää, montako latauspistettä taloyhtiöön voisi nykyisellään toteuttaa.

– Jos ja kun jollekin asukkaalle tulee aikomus hankkia ladattava auto, niin sitten tiedetään jo, mitkä ne askelmerkit ovat.

STT