Tanska rakentaa villisika-aidan Saksan rajalleen

Tanskan parlamentin enemmistö on puoltanut äänestyksessä villisika-aidan rakentamista maan Saksan-vastaiselle rajalle. 70 kilometrin pituisella aidalla on tarkoitus estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen rajan yli Tanskaan.

Aidasta tulee puolitoista metriä korkea.

Tanskan hallituspuolueiden lisäksi aidan puolesta äänestivät opposition sosiaalidemokraatit ja Tanskan kansanpuolue.

Afrikkalainen sikarutto saattaa tarttua villisioista tuotantosikaloiden sikoihin. Tauti on sioille tappava, mutta ihmisiin se ei tartu.

Suomessa tuli sikaruttovaaran vuoksi kesäkuun alussa voimaan sikojen ulkonapitokielto. Suomen lähialueilla afrikkalaista sikaruttoa on tavattu Venäjällä ja Virossa.

STT

Kuvat: