Poikkeuksellinen turma Salossa – VR: auto putosi sillalta raiteille ja juna ajoi yli

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja junan törmäyksessä Salossa, kertoo poliisi. VR kertoo, että poikkeuksellisessa onnettomuudessa henkilöauto putosi Vanhan Turuntien sillalta raiteille ja juna ajoi henkilöauton yli.

Junan henkilökunta ja matkustajat eivät VR:n mukaan ole loukkaantuneet.

Junaliikenne on keskeytetty toistaiseksi Salon ja Turun välillä onnettomuuden takia, tiedottaa Liikennevirasto. VR:n mukaan junat korvataan linja-autoilla. Ainakin Turusta kello 07:25 lähtevä IC946-juna Helsinkiin sekä Turun satamasta Helsinkiin kello 08:10 lähtevä S978-juna on peruttu.

STT

