Telinevoimistelija Oskar Kirmes satsaa kaiken arvokilpailuihin valmistautumiseen

Kädenpuristus on pölyinen, mutta jämäkkä. Oskar Kirmes esittelee itsensä samalla tarmolla, millä hän tarttuu uusiin haasteisiin telinevoimistelijana.

– Rion olympialaisten jälkeen harkitsin opiskelemista telinevoimistelun ohella, mutta hylkäsin sen suunnitelman. Pystyn olemaan päätoiminen urheilija ja jatkan näin ainakin Tokion olympialaisiin asti, ylioppilas Kirmes tuumii.

Tokioon pääseminen ja siellä menestyminen vaatii armottoman määrän harjoitustunteja. Magnesiumia on hierottava käsiin ja jalkoihin päivä toisensa jälkeen, ettei ote lipsu harjoituksissa.

Puitteet urheilemiseen ovat kunnossa, kun toimeentulo on turvattu ja Espooseen on valmistumassa kunnollinen harjoitussali.

– Monttu ei ole vielä valmis, mutta muuten salissa pystyy jo harjoittelemaan. Entinen paikka oli sellainen luola, missä ilma ei vaihtunut eikä ollut ikkunoita. Uuden paikan myötä olot ovat erinomaiset.

Lihakset paikoillaan

Telinevoimistelussa opeteltavaa riittää koko ajan. Kirmes on hankkinut lisää lajivoimaa oheisharjoitteilla.

– Renkaille on tullut ne voimaosat, jotka pitääkin olla. Vielä voi tulla lisääkin, mutta lihakset ovat jo paikoillaan, Kirmes virnistää.

Kirmes pitää itseään tasavahvana ottelijana, mutta kuudesta lajista mieluisin on permanto. Viikonloppuna Tuusulassa järjestetyissä SM-kilpailuissa Kirmes voitti 6-ottelun sekä telinefinaaleissa permannon, hevosen ja rekin SM-kullat.

Alkuvuoden aikana Kirmes on osallistunut muun muassa kahteen maailmancupin kilpailuun ja EM-karsintoihin.

– Olen kokeillut uusia sarjoja, ja maailmancupin kilpailuista ensimmäinen meni huonosti. Toisessa pääsin permannon finaaliin. Mitali olisi maistunut, mutta lähelle se jäi, Dohassa kuudenneksi sijoittunut Kirmes tuumii.

Islannin ja Ruotsin kautta Suomeen

Kirmeksen reitti suomalaisen telinevoimistelun tähtikaartiin ei ole ollut suorin mahdollinen. Virolainen isä Mati ja ruotsalainen äiti Lina ovat entisiä kilpavoimistelijoita. Kirmes on viettänyt koko ikänsä harjoitussalilla.

– Synnyin Reykjavikissa, kun vanhempani olivat siellä töissä. Ehdin asua Islannissa noin vuoden, kunnes muutimme Ruotsiin. Aloitin siellä voimistelun ja ehdin harjoitella aika monta vuotta. Suomeen muutimme 2008, Kirmes kertoo.

– Pääsimme vähän lähemmäs isäni kotimaata Viroa, missä asuu sukulaisia.

Kansainvälisellä nuorella miehellä riittää kiirettä tulevina kuukausina. Tällä viikolla Kirmes kilpailee Ranskan liigan joukkuekilpailussa, ja miehelle on lähiaikoina tarvetta myös Saksan Bundesliigassa.

Arvokilpailuista Pohjoismaiden mestaruuskilpailut ovat edessä jo kesäkuun lopussa. EM-kilpailut ovat elokuussa ja MM-kilpailut lokakuussa. Niissä tavoitteena on finaalipaikka.

– EM- ja MM-kilpailujen välissä kierrän maailmancupia, Kirmes kuvaa täyttä kalenteriaan.

STT

Kuvat: