Teollisuushalli on syttynyt palamaan Kemijärvellä. Pelastuslaitos sai ilmoituksen rakennuspalosta hieman ennen viittä aamuyöllä.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu rajattua, mutta sammutustyöt jatkuvat yhä. Paikan päälle hälytettiin seitsemän sammutusyksikköä Kemijärveltä ja Pelkosenniemeltä.

Palossa on tuhoutunut lähinnä kattorakenteita, pelastuslaitos tiedottaa.

STT