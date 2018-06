Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho sanoo, että puolueen eduskuntaryhmä on yksimielisesti hyväksynyt sote-uudistuksen lykkääntymisen ja pääministerin tähän liittyen tekemät esitykset.

Terhon mukaan lykkääntyminen sinänsä on harmillista, mutta asiassa on syytä päästä eteenpäin.

Siniset katsoo, että järkevintä olisi yhdistää sekä eduskunta-, euro- että maakuntavaalit.

STT