Kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmät hyväksyivät sote-uudistuksen lykkääntymisen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on hyväksynyt sote-uudistuksen lykkääntymisen, sanoo puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpon mukaan päätös oli yksimielinen, vaikka esimerkiksi kansanedustaja Susanna Koski on ilmoittanut aiemmin äänestävänsä sote-uudistusta vastaan.

Orpo kuvaili kokoomuksen eduskuntaryhmän tunnelmaa rauhalliseksi, vaikka uudistuksen lykkääntyminen harmittaa.

Kokoomuksen tavoitteena on, että maakuntavaalit pidetään ensi toukokuussa yhtä aikaa eurovaalien kanssa. Orpo ei innostu ajatuksesta, että myös eduskuntavaalit pidettäisiin samaan aikaan.

Terho: Asian jatkuminen ja vatvominen ”hanurista”

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho sanoo, että puolueen eduskuntaryhmä on yksimielisesti hyväksynyt sote-uudistuksen lykkääntymisen ja pääministerin tähän liittyen tekemät esitykset.

Terhon mukaan lykkääntyminen sinänsä on harmillista, mutta asiassa on syytä päästä eteenpäin.

– Sinisten mielestä asian jatkuminen ja vatvominen on suoraan sanoen hanurista, koko kansakunta on siihen kyllästynyt, Terho sanoi ryhmäkokouksesta tullessaan.

Vaaleista siniset on sitä mieltä, että järkevintä olisi yhdistää ensi keväänä sekä eduskunta-, euro- että maakuntavaalit.

STT

