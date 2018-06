Thaimaassa etsitään luolaan loukkuun jääneitä lapsia

Pohjois-Thaimaan Chiang Rain provinssissa on käynnissä laaja etsintä- ja pelastusoperaatio, jossa viranomaiset etsivät 12:ta lasta ja nuorta. Heidän uskotaan jääneen loukkuun luolaan rankkasateiden aiheuttaman tulvan vuoksi.

Kateissa on 11-16-vuotiaiden nuorten jalkapallojoukkue ja heidän valmentajansa, jotka menivät sisälle luolaan lauantaina ennen tulvan alkamista.

Etsintään osallistuvat Thaimaan laivaston sukeltajat, jotka kuljettavat luolaan happisäiliöitä ja ruokaa. Yhteensä pelastusoperaatioon osallistuu satoja ihmisiä.

Kadonneiden lasten valmentajineen uskotaan vetäytyneen luolan syvempiin osiin monsuunisateiden aiheuttamien tulvavesien noustua. Luola on useita kilometrejä syvä.

STT

Kuvat: