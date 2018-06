Tieliikennelain valiokuntakäsittely valmistunee maanantaina

Tieliikennelain uudistus alkaa olla loppusuoralla. Lakiehdotus on edennyt eduskunnan käsittelyyn ja on aivan viime metreillä valiokuntakäsittelyssä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jyrki Kasvi vahvistaa, että laki on valmistumassa ensi viikolla. Hän kertoo, että enää viilataan yksityiskohtia ja arvelee esityksen valmistuvan jo maanantaina.

Vielä ei ole varmuutta siitä milloin laki astuu voimaan. Uuden lain päävalmistelijana toiminut liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo, että se on eduskunnan käsissä.

STT