Tommi Mäkinen Autosportille: Kimi voi tulla testaamaan

F1-tähti Kimi Räikkösen paluusta ralliteille pulistiin viime kuussa, kun huhut linkittivät 38-vuotiasta Räikköstä rallin MM-sarjan Toyotan riveihin ensi kaudeksi. Huhut uuvahtivat toki nopeasti, mutta Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen lämmitteli asiaa Autosport-sivustolla keskiviikkona.

Mäkinen antaisi Räikköselle Yaris WRC -auton testattavaksi, jos tämä niin haluaa.

– Hän ei ole testannut mitään nyt, mutta miksipä ei? Jos hän haluaa ajaa tuota autoa, niin voin antaa hänen ajaa sitä. Ei epäilystäkään, Mäkinen toteaa Autosportille.

Räikkönen siirtyi rallipoluille Ferrari-pestin päätyttyä kauden 2009 jälkeen. Hän ajoi MM-ralleissa vuosina 2009-11 kaikkiaan 21 kilpailua ja kokosi niissä yhteensä 59 pistettä. Paras sijoitus oli Turkin rallissa 2010 tullut viides sija.

– Tiedän miten hän ajaa. Hän ajaa todella hyvin, hän ei ole hullu (kuski), Mäkinen kommentoi Räikkösen rallitaitoja.

Räikkönen on välillä jutellut mahdollisesta paluusta ralleihin, ja miehen arvellaan olevan erityisen kiinnostunut testaamaan ”uuden sukupolven” WRC-autoa. Formulakuviot Räikkösellä ovat tällä hetkellä epäselvät, ja F1-huhuissa on arveltu Ferrarin korvaavan hänet Charles Leclercillä ensi kaudeksi.

Räikkösen kartturina MM-ralleissa vuosina 2010 ja 2011 ollut ja nykyisin Toyotan urheilutoimenjohtajana toimiva Kaj Lindström sanoo Autosportille, että ”jos Räikkönen haluaisi ajaa yhden rallin”, se ”onnistuisi helposti”. Lindström varoittaa kuitenkin liiallisista odotuksista.

– Jos sanomme jotain, yhtäkkiä (kirjoitetaan että) Kimi on meillä ja hän ajaa koko rallikauden. Tällaiset jutut voivat äityä hieman hölmöiksi, Lindström miettii.

”Hän olisi varmasti hyvä”

Rallin viisinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier arvelee, että Räikkösen paluu tekisi lajille hyvää.

– Jos hän haluaa (tulla takaisin), hän olisi varmasti hyvä, Ogier sanoo Autosportille.

– Kysymys on siitä, haluaako hän – tiedämme, ettei hän ole varsinainen työmyyrä.

– Silti, sellainen nimi kuin Räikkönen ei ole lajille haitaksi. Se on selvä juttu.

Ogier oli Räikkösen tallitoveri Citroenin junioritallissa 2010. Hän muistuttaa, että WRC-autot ovat muuttuneet huomattavasti sinä aikana, kun Räikkönen on ollut rallitouhuista poissa.

– Muistamme, kuinka hänellä oli vaikeuksia. Ja nyt, poissaolon jälkeen, se ei ole sen helpompaa. Varsinkin, kun nykyään taso on mielestäni kovempaa kuin silloin.

STT

