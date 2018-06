Tor-verkossa toimineen Sipulikanavan ylläpitäjää epäillään huumausaineiden välittämisestä – Tulli: Ensimmäinen tapaus laatuaan Suomessa

Tulli kertoo sulkeneensa Tor-verkossa toimineen Sipulikanava-sivuston yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Tullin mukaan sivuston ylläpitäjää epäillään huumausaineiden välittämisestä Sipulikanavan toriosiossa vuosina 2014-17. Tapausta tutkitaan epäiltynä törkeänä huumausainerikoksena.

Kyseessä kerrotaan olevan ensimmäinen tapaus Suomen rikoshistoriassa, kun Tor-verkossa sijainneen sivuston ylläpitäjää epäillään huumausaineiden välittämisestä sivuston kautta.

Tullin mukaan rikosepäily perustuu ylläpitäjän tietoiseen ja tahalliseen toimintaan sivuston ja sen toriosion rakentamisessa, kehittämisessä ja sisällönvalvonnassa, joka on osaltaan johtanut lukuisien huumausainekauppojen toteutumiseen sivuston kautta.

Sivusto oli tarkoituksella perustettu Tor-verkkoon, jotta sen käyttäjien tai ylläpidon tunnistaminen olisi vaikeampaa, Tulli arvioi. Sen mukaan Sipulikanavalla oli myös mainostettu huumausainekauppaa, jota käydään Tor-verkon toisella suomalaisella sivustolla, sekä ohjattu käyttäjiä huumausaineiden ostamisessa.

Ylläpitäjän lisäksi epäiltynä on toinenkin suomalainen henkilö, jota epäillään avunannosta tähän toimintaan. Tullin mukaan tutkinta on loppulausuntovaiheessa ja asia saatetaan syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjävirastoon tämän kesän aikana.

Tor-verkko, niin kutsuttu salainen internet, piilottaa käyttäjän sijainnin ja henkilöllisyyden.

STT

