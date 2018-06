Toukokuun helteet saivat oluen ja lonkeron virtaamaan terasseilla

Ennätyslämmin toukokuu on saanut monet terassit pullistelemaan janoisista asiakkaista.

– Jos edelliseen toukokuuhun verrataan, niin nyt on mennyt erittäin hyvin koko valtakunnassa Rovaniemeltä Helsinkiin, ehkä 6-7 prosenttia paremmin. Ihmisiä on ollut paljon liikenteessä, kertoo ketjujohtaja Jan Renlund, joka luotsaa Restel-ravintolayhtiön 28 juomaravintolaa. Niihin kuuluvat muun muassa Wanha Mestari- ja Hemingway’s -ravintolat.

– Myynti on ollut ainakin tuplaten parempi kuin viime vuoden toukokuussa. Meidän omat oluemme ja siiderimme ovat olleet ehdoton ykkönen, ja lonkeroakin liikkuu paljon, kertoo ravintolapäällikkö Mika Lattu turkulaisesta panimoravintola Koulusta.

Tampereella helteet ovat kirittäneet ravintola Telakan tuloksen huippulukemiin.

– Tämä on meille paras toukokuu ikinä. Meillä on 175-paikkainen terassi, ja sillä on ihmisiä tasaisesti koko päivän alkuiltaan asti. Erikoisoluita menee paljon, ja lonkeron myynti on lisääntynyt. Aperol spritz -drinkki on hitti, ja sitä on saanut tehdä paljon, kertoo Telakan ravintolapäällikkö Tiina Tökkäri.

Kuopiossa Vararengasravintoloiden toimitusjohtaja Mika Hämäläinen kertoo, että toukokuun lämpö on näkynyt myynnissä, mutta lomakuukaudet ja varsinkin heinäkuu ovat edelleen alueelle tärkeimmät kesähetket.

– Terassipaikoissa myynti on kasvanut ehkä 10-15 prosenttia. Meillä on ensimmäistä kevättä ravintolalaiva auki, ja sielläkin on kyllä parhaimmilla hetkillä ollut tiivis tunnelma ja täysi määrä ihmisiä, Hämäläinen sanoo.

STT

Kuvat: