Trump aikoo allekirjoittaa presidentin asetuksen, joka estää erottamasta perheenjäseniä toisistaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona allekirjoittavansa presidentin asetuksen pitääkseen siirtolaisperheiden jäsenet yhdessä Meksikon vastaisella rajalla. Trump ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun käytäntö, jolla rajan yli luvatta tuodut lapset on erotettu vanhemmistaan, herätti laajaa arvostelua.

Trump sanoi Valkoisessa talossa, että hän haluaa pitää perheet yhdessä ja allekirjoittaa pian presidentin asetuksen.

Trump lisäsi toivovansa allekirjoituksen tapahtuvan rinnakkain lainsäädännön läpiviemisen kanssa. Yhdysvaltain edustajainhuoneen on määrä äänestää perheiden erottamista koskevasta lainsäädännöstä huomenna.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Paul Ryansanoi keskiviikkona, että lakiesityksen mukaan perheet pysyisivät jatkossa yhdessä, maan turvallisuusministeriön säilössä oikeudenkäyntinsä ajan.

– Me emme halua, että lapsia viedään vanhemmiltaan. Voimme panna täytäntöön maahanmuuttolainsäädäntöämme perheitä rikkomatta. Hallinto sanoo haluavansa kongressin toimivan ja me toimimme, Ryan sanoi.

Ryan toteaa lakiehdotuksen myös ”hyvin elegantilla tavalla” ratkaisevan niin kutsuttujen ”uneksijoiden” aseman. ”Uneksijoilla” tarkoitetaan Yhdysvaltoihin laittomasti lapsena tuotuja paperittomia siirtolaisia.

STT

