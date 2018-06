Trump käskytti kahdeksaa Nato-maata noudattamaan liiton puolustusmenovelvoitteita

Kahdeksan eurooppalaista Nato-jäsenmaata on saanut kirjeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta, jossa tämä kehottaa maita noudattamaan puolustusmenoihinsa liittyviä velvoitteita. Kirjeen saivat uutistoimisto AFP:n mukaan Norja, Belgia, Italia, Espanja, Portugal, Luxemburg, Hollanti ja Saksa.

Kanada on saanut samanlaisen kirjeen aiemmin. Kirjeen teksti julkaistiin viime viikolla.

Trump on toistuvasti kritisoinut Nato-liittolaisia siitä, että ne eivät ole saavuttaneet puolustusmenoissaan vuonna 2014 sovittua velvoitetta. Sen mukaan jäsenmaiden puolustusmenojen pitäisi olla kaksi prosenttia maan bruttokansantuotteesta vuoteen 2024 mennessä. Vain kolme Nato-maata Euroopassa, Britannia, Kreikka ja Viro, ovat saavuttaneet tavoitteen.

Belgian pääministeri Charles Michel kommentoi kirjettä toimittajille Brysselissä perjantaina.

– En ole kovin vaikuttunut tämän tyyppisestä kirjeestä, Michel sanoi EU-kokouksessa.

– Belgia on pysäyttänyt puolustusmenojen systemaattisen vähenemisen ja osallistuu moniin sotilasoperaatioihin, hän lisäsi.

Tällä hetkellä Yhdysvallat vastaa lähes 72 prosentista kaikista Naton puolustusmenoista.

Liitossa ollaan kuitenkin toiveikkaita, että myös Puola, Romania, Latvia ja Liettua saavuttavat puolustusmenoissaan Naton velvoittaman tason ennen Naton kokousta heinäkuussa.

STT

Kuvat: