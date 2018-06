Trump kertoo valintansa korkeimman oikeuden tuomariksi reilun viikon päästä – loppusuoralla kaksi naista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut aikovansa kertoa 9. heinäkuuta, kenet hän nimittää korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi. Trump kertoo myös rajanneensa ehdokkaiden listan viiteen henkilöön, joista kaksi on naisia.

– Pidän heistä kaikista, Trump sanoi toimittajille Air Force One -lentokoneessaan.

Yksi Yhdysvaltain yhdeksästä korkeimman oikeuden tuomarista ilmoitti aiemmin tällä viikolla jäävänsä eläkkeelle. 81-vuotiaan Anthony Kennedyn on määrä jättää virkansa heinäkuun lopussa.

Yhdysvalloissa erittäin merkittävän korkeimman oikeuden yhdeksän tuomarin nimitykset ovat elinikäisiä, jos he eivät päätä Kennedyn tapaan itse erota. Trump lupasi vaalikampanjassaan nimittää korkeimpaan oikeuteen vahvasti konservatiivisia tuomareita

Senaatti äänestää vielä presidentin nimeämän tuomarin lopullisesta nimityksestä virkaan.

Nykyisistä korkeimman oikeuden tuomareista kolme on naisia. Mikäli naistuomareiden määrä nousee neljään, on se enemmän kuin kertaakaan aiemmin Yhdysvaltain historiassa.

Kaikki nykyiset naistuomarit ovat demokraattipresidentin nimeämiä.

STT

Kuvat: