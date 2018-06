Trump paperittomien lasten kohtelusta: ”Yhdysvalloista ei tule pakolaisleiriä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maasta ei tule ”pakolaisleiriä”. Trump joutui puolustuskannalle tiistaina Suomen aikaa, kun paine Yhdysvalloissa nousi maan eteläosan pakolaistilanteen takia. Muiden muassa senaatin demokraatit ovat vaatineet, että paperittomia lapsia ei enää eroteltaisi vanhemmistaan rajalla.

CNN kertoi, että demokraattien senaattori Jeff Merkley myös vaati maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavaa ministeriä Kirstjen Nielseniä eromaan pakolaislasten kohtelun vuoksi.

Keski-Amerikan maat Salvador ja Honduras puolestaan ilmoittivat vaativansa Yhdysvaltoja lopettamaan lasten erottamisen vanhemmistaan.

Trumpin hallinnon johtavat viranomaiset ovat tukeneet presidentin julistamaa ”nollatoleranssia” luvatta Yhdysvaltoihin saapuviin. Hallinto on painottanut, että vanhemmistaan erotetut lapset on majoitettu humaanilla tavalla.

Trump kehotti katsomaan, millainen pakolaistilanne on Euroopassa ja muualla maailmassa.

– Emme voi sallia saman tapahtuvan Yhdysvalloissa. Se ei pääse tapahtumaan minun vahtivuorollani, presidentti sanoi.

Lakimuutoksia ehkä jo tällä viikolla

Ranska liittyi sekin Yhdysvaltain pakolaispolitiikan arvostelijoihin tiistaina. Ranskan hallituksen tiedottajan Benjamin Griveaux’n mukaan lasten kohtelutapa osoittaa, että Yhdysvallat ja Eurooppa ”eivät jaa samaa sivilisaatiomallia”.

Yhdysvaltain kongressin on määrä punnita ripeästi lainsäädännön muutoksia, joilla lasten kohtelusta syntynyt kriisi olisi mahdollista ratkaista. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan kongressissa saatetaan äänestää asiasta jo tällä viikolla. Republikaanit ovat enemmistönä kongressin kummassakin kamarissa.

Sisäisen turvallisuuden ministeriön kokoamista tiedoista ilmenee, että yli 2 300 lasta on erotettu vanhemmistaan Yhdysvaltain etelärajalla toukokuun alun jälkeen. Yhdysvaltain hallinto ilmoitti tuolloin pidättävänsä ja asettavansa syytteeseen kaikki luvatta Meksikon-vastaisen rajan yli tulevat siirtolaiset riippumatta siitä, hakevatko nämä turvapaikkaa vai eivät.

