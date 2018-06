Trump sanoo tapaavansa Kimin sittenkin – presidentti kuvaili Kimiltä saamaansa kirjettä ”hyvin mukavaksi ja kiinnostavaksi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että tapaaminen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa toteutuu aiempien suunnitelmien mukaan. Johtajien on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa.

Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun korkea-arvoinen Pohjois-Korean edustaja Kim Yong-chol vieraili Valkoisessa talossa Washingtonissa. Pohjois-Korean edustaja toimitti Trumpille kirjeen Kim Jong-unilta liittyen tapaamiseen. Kim Yong-cholin vierailu kesti vajaat puolitoista tuntia, kertoo CNN.

Trump kuvaili kirjettä ”hyvin mukavaksi ja kiinnostavaksi”, mutta ei kuitenkaan kertonut tarkemmin sen sisällöstä. BBC:n mukaan Trump sanoi, että jossain vaiheessa voi olla sopivaa julkaista kirje.

Trump sanoi, että Pohjois-Korea haluaa luopua ydinaseistaan, mutta maa ei kuitenkaan vahvistanut tätä. Trumpin mukaan ihmisoikeuksista ei keskusteltu tapaamisen aikana. Presidentin mukaan Pohjois-Korealle ei määrätä uusia pakotteita neuvottelujen aikana.

Trump perui tapaamisen toukokuussa, kun Kim oli uhkaillut sen perumisella, mikäli Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan. Valmisteluja jatkettiin kuitenkin tästä huolimatta.

Kim Yong-chol on korkea-arvoisin pohjoiskorealainen, joka on vieraillut Valkoisessa talossa sitten vuoden 2000.

Valtionpäämiesten historiallinen tapaaminen olisi ensimmäinen vallassa olevien Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien välillä.

