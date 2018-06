Trump Twitterissä: Vuotaako FBI:n Venäjä-tutkinnan erikoissyyttäjä asiakirjoja valeuutismedioille?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjailee Twitterissä epäilevänsä, että oikeusministeriö tai liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkintaa johtava erikoissyyttäjä olisi mediavuotojen takana. Trump kysyy, vuotaako erikoissyyttäjä tai oikeusministeriö Trumpin lakitiimin asiakirjoja ”valeuutismedioille”.

Trump lisäksi kysyy tviitissään, milloin todella kallis valheellinen noitavaino loppuu.

Trump tviittasi asiasta sen jälkeen, kun New York Times oli julkaissut salassa pidettäviä asiakirjoja, jotka Trumpin lakitiimi oli lähettänyt FBI:n Venäjä-tutkintaa johtavalle Robert Muellerille.

Asiakirjoissa Trumpin asianajajat vastustavat ajatusta siitä, että Muellerin tiimi haastattelisi Trumpia osana Venäjä-tutkintaa. Trumpin asianajajien mukaan Trumpia ei voi syyttää oikeuden estämisestä, sillä heidän mukaansa Trumpilla on oikeusministeriön johdolla valta lopettaa Venäjä-tutkinta.

Muellerin johtamassa tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto tai lähipiiri Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Tutkinnassa selvitetään myös, onko Trump estänyt oikeutta.

Trump on aiemminkin kutsunut tutkintaa noitavainoksi.

https://twitter.com/realDonaldTrump

STT

