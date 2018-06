Trump vapautti elinkautisvangin tavattuaan tositelevisiotähti Kim Kardashianin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on armahtanut huumerikoksista tuomitun elinkautisvangin, uutisoi muun muassa CNN. Trump ilmoitti vapauttavansa 21 vuotta vankilassa olleen naisen sen jälkeen, kun Trump oli tavannut tositelevisiotähti Kim Kardashianin. Kardashian on puhunut pitkään naisen vapauttamisen puolesta. Trump tapasi Kardashianin Valkoisessa talossa viime viikon keskiviikkona.

Naisen odotetaan pääsevän vankilasta pian.

Valkoisen talon tiedotteessa sanotaan, että armahduksen saanut nainen on ottanut vastuun menneisyyden tapahtumista ja käyttäytynyt mallikelpoisesti kahden vuosikymmenen ajan. Valkoisen talon mukaan nainen on työskennellyt vankilassa ahkerasti parantaakseen tapansa ja hän on toiminut mentorina muille vangeille.

Tiedotteen mukaan hallinto suhtautuu myös tulevaisuudessa rikoksiin ankarasti. Tiedotteen mukaan hallinnolla on kuitenkin luottoa niihin, jotka ovat maksaneet velkansa yhteiskunnalle ja työskennelleet ahkerasti saadakseen toisen mahdollisuuden.

– PARAS UUTINEN IKINÄ, Kardashian tviittasi pian armahdusuutisen julkaisun jälkeen.

Kardashian kirjoitti toisessa tviitissä olevansa kiitollinen Trumpille, Trumpin vävylle ja neuvonantajalle Jared Kushnerille ja kaikille muille, jotka olivat myötätuntoisia ja kuluttivat tunteja tärkeän hetken eteen. Kardashianin mukaan naisen armahdus on inspiroivaa ja antaa toivoa monille muille, jotka ansaitsevat toisen mahdollisuuden.

Trump on kautensa aikana armahtanut yhteensä kuusi vankia.

STT

