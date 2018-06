Trumpin ex-asianajajan omat asianajajat luopuivat – saattaa johtaa yhteistyöhön syyttäjien kanssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen asianajajan Michael Cohenin asianajajat ovat luopuneet edustamasta häntä, kertoo ABC News lähteisiinsä perustuen.

Tällä hetkellä hänellä ei ole edustusta oikeudessa.

Lähteiden mukaan Cohen tämän jälkeen todennäköisesti suostuu yhteistyöhön liittovaltion syyttäjien kanssa. Arvelujen mukaan yhteistyö vahingoittaa rankasti Valkoista taloa ja muita osallisia.

Cohenia ei tässä vaiheessa ole syytetty mistään rikoksesta. Yhdysvaltalaismedian mukaan hän kuitenkin uskoisi, että hänet pidätetään hetkenä minä hyvänsä. Hän itse on kieltänyt tämän.

Trump ja Cohen ovat molemmat kieltäneet tehneensä mitään väärää. Vanity Fairin haastattelema entinen Valkoisen talon virkamies sanoi, että Trumpin pitäisi olla todella huolissaan Cohenista.

– Jos joku pystyy tuhoamaan Trumpin, se on hän, virkamies sanoi.

Jos Cohenia vastaan nostetaan syytteet, se saattaisi myös painostaa häntä yhteistyöhön tutkijoiden kanssa. Kolme Trumpin entistä avustajaa on jo suostunut yhteistyöhön, kertoo The Guardian.

Taustalla hyssyttelyraha pornotähdelle

Liittovaltion poliisi FBI ratsasi huhtikuussa Cohenin kodin, hotellihuoneen ja toimiston takavarikoiden kaikkiaan lähes neljä miljoonaa asiakirjaa. Ratsiat olivat osa meneillään olevaa tutkintaa, jossa Cohenia epäillään petoksista tai rikkeistä vaalikampanjan rahoituksessa. Trump on sanonut korvanneensa Cohenille 130 000 dollaria, kun Cohen maksoi pornotähti Stormy Danielsille siitä, ettei tämä kertoisi seksisuhteestaan Trumpiin.

Yhdysvaltain politiikan eettisiä käytäntöjä valvova elin OGE on todennut, että Trumpin olisi pitänyt ilmoittaa Cohenille mennyt maksu jo edellisessä taloudellisten tietojensa julkistamisessa.

Presidentti Trump on aiemmin kiistänyt tienneensä 130 000 dollarin maksusta Danielsille, jonka oikea nimi on Stephanie Clifford. Nainen sai rahat juuri ennen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Danielsille mennyt maksu voi BBC:n mukaan muodostua juridiseksi ongelmaksi Trumpille, sillä se saatetaan katsoa laittomaksi presidentinvaalien kampanjan rahoitukseksi.

Asiakirjoissa tuhoisia tietoja?

Cohen vaati ratsioiden jälkeen oikeudessa, että hänen asianajajiensa pitää nähdä materiaali ennen kuin se luovutetaan liittovaltion syyttäjille, siltä varalta, että ne sisältävät tietoja, jotka ovat vain asianajajan ja hänen asiakkaansa välisiä. Aikaraja vaatimuksille meni umpeen viime viikolla, mutta Cohen tai Trump eivät vastustaneet asiakirjojen luovuttamista.

CNBC:n lähteen mukaan se tarkoittanee sitä, että he pelkäävät joissain asiakirjoissa olevien ”tuhoisien” tietojen tuloa julkisuuteen. Perustelut sille, miksi jotkin asiakirjat olisivat luottamussuhteen alaisia, olisivat olleet itsessään jo murskaavia, joten siksi niiden luovuttamista ei vastustettu, lähde sanoo.

Sanomalehti Washington Postin haastatteleman asiantuntijan mukaan Cliffordin hyssyttelyrahoissa erittäin todennäköisesti rikottiin vaalirahoituslakeja.

– Jos (rahojen) tarkoitus oli estää (Cliffordia) haittaamasta kampanjaa, silloin Cohen antoi käytännössä lahjoituksen kampanjalle, sanoi kansalaisjärjestö Campaign Legal Centerin asiantuntija Lawrence Noble.

Noblen mukaan asia ei muutu miksikään siitä, että Trump maksoi rahat myöhemmin takaisin Cohenille.

https://abcnews.go.com/US/trump-lawyer-michael-cohen-cooperate-attorneys-leave-case/story?id=55861988

https://www.vanityfair.com/news/2018/06/insiders-fear-trump-is-lurching-from-one-nuclear-showdown-to-another?mbid=social_twitter

https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/30/michael-cohen-evidence-documents-judge-denies-trump-lawyer-request

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44143960

https://www.cnbc.com/2018/06/12/trump-lawyer-michael-cohen-expects-to-be-arrested-any-day-now.html

https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/05/02/trump-repaying-the-stormy-daniels-money-doesnt-mean-there-were-no-campaign-finance-violations/?noredirect=on&utm_term=.0a7d88706ef6

STT

Kuvat: