Trumpin uusin tulliuhkaus painaa osakekursseja Euroopassa ja Aasiassa

Pelko maailman talousmahtien välisen kauppasodan kiihtymisestä veti osakemarkkinat laskuun Euroopassa ja Aasiassa tiistaina.

Erityisen jyrkästi osakekurssit luisuivat Kiinassa, missä Shanghain pörssi sulkeutui vajaan neljän prosentin laskussa. Hongkongin pörssissä osakkeet halpenivat noin kolme prosenttia.

Euroopassa Frankfurtin pörssin DAX-osakeindeksi on heikentynyt 1,7 prosenttia. Helsingin pörssin yleisindeksi oli iltapäivällä 0,7 prosenttia miinuksella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi varhain tiistaina Kiinaa uusilla tuontitulleilla, jos Kiina ryhtyy kauppapoliittisiin vastatoimiin Yhdysvaltoja kohtaan.

Trump sanoi määränneensä Yhdysvaltojen kauppaviranomaiset laatimaan listan kiinalaisista tuotteista, joihin uudet 10 prosentin tullimaksut kohdistettaisiin. Uusien tuontitullien kohteena oleva tuonti olisi arvoltaan 200 miljardia dollaria eli selvästi suurempi kuin maiden aiemmassa nokittelussa tuontitulleilla.

Kiina ei aio perääntyä

Kiina kuvailee Trumpin uhkausta kiristykseksi ja sanoo olevansa valmis vastaamaan omilla toimillaan, jos uudet tullimaksut tulevat voimaan.

Jos kahden suurimman kansantalouden välinen kauppasota kärjistyy, sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia koko maailmantalouteen.

Trumpin mukaan uusia askelia on otettava, jotta Kiina muuttaa ”epäreilua” toimintaansa. Trumpin mukaan Kiinan pitää avata markkinoitaan Yhdysvalloille ja hyväksyä tasapainoisempi kauppasuhde maiden välillä. Yhdysvalloilla on massiivinen kauppataseen alijäämä Kiinan kanssa, ja Trump on sanonut haluavansa pienentää sitä.

Viime viikolla Yhdysvallat kertoi asettavansa tullimaksuja kiinalaisille tuontituotteille 50 miljardin dollarin arvosta. Heti sen jälkeen Kiina ilmoitti vastaavansa samalla mitalla.

STT

Kuvat: