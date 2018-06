Turvallisuus- ja kemikaalivirasto varoittaa vanhempia tietoonsa tulleista tapauksista, joissa lapset ovat ostaneet EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista booraksina tunnettua kemikaalia.

Kyseessä on terveydelle vaarallisena pidetty kemikaali, jonka myynti kuluttajille on kielletty EU-alueella. Tukesin mukaan lapset ovat käyttäneet kemikaalia leikeissä käytetyn liman valmistamiseen.

Eläinkokeissa booraksin on havaittu heikentävän hedelmällisyyttä ja vaurioittavan sikiöitä.

STT