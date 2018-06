Tukholman terrori-iskun tekijälle elinkautinen vankeustuomio ja karkotus Ruotsista

Tukholman terrori-iskun tehnyt Rahmat Akilov on tuomittu elinkautiseen vankeuteen. Huhtikuussa 2017 tehdyssä iskussa kuoli viisi ihmistä. Tukholman käräjäoikeus myös määräsi Akilovin karkotettavaksi Ruotsista.

Oikeus päätyi lain ankarimpaan rangaistukseen syyttäjien vaatimuksen mukaisesti. Heidän mielestään Akilovin teko oli ”kenties törkein rikos, joka Ruotsissa on koskaan tehty”.

Uzbekistanilainen Akilov ajoi varastetulla kuorma-autolla ihmisten päälle Drottninggatanilla. Kuolleiden lisäksi iskussa loukkaantui kymmenen ihmistä.

Akilov sai tuomion viidestä murhasta, 119 murhan yrityksestä sekä vaaran aiheuttamisesta 24 henkilölle. Teon määrittelyä terrorismirikokseksi oikeus perusteli sillä, että vaikka Akilov toimi yksin, hänen tarkoituksenaan oli vaikuttaa koko Ruotsin valtioon.

Akilov on sanonut toimineensa äärijärjestö Isisin puolesta. Isis ei kuitenkaan ottanut tekoa nimiinsä.

Korjattu klo 14.56: Tekoa olivat luonnehtineet ”kenties törkeimmäksi rikokseksi, joka Ruotsissa on koskaan tehty” syyttäjät, ei oikeus.

