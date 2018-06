Tulli epäilee useita henkilöitä törkeistä huumausainerikoksista – haaviin jäi satojen tuhansien arvosta huumeita

Tulli on takavarikoinut runsaasti huumausaineita kokaiinin salakuljetukseen ja amfetamiinin valmistamiseen kytkeytyvän rikosvyyhdin tutkinnassa. Tulli epäilee useita henkilöitä törkeistä huumausainerikoksista.

Tulli takavarikoi helmikuussa pääkaupunkiseudulla 5 000 millilitraa amfetamiiniemästä ja yli 500 grammaa kokaiinia liettualaisesta ajoneuvoyhdistelmästä, jota oli käytetty aineiden salakuljetuksessa.

Takavarikoitujen huumeiden arvo on noin 822 000 euroa.

Takavarikoidusta amfetamiiniemäksestä olisi saatu valmistettua yli 19 kiloa katukauppavahvuista amfetamiinisulfaattia, josta olisi saanut noin 95 000 käyttöannosta, Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio arvioi.

Tapauksen esitutkinnan aikana selvisi Tullin mukaan, että huumeita oli salakuljetettu Suomeen myös viime vuonna. Tullin mukaan vuoden 2017 loka- ja marraskuussa Suomeen tuotiin 500 grammaa kokaiinia ja 2 000 millilitraa amfetamiiniemästä, josta oli valmistettu arviolta 7,5 kiloa amfetamiinia. Katukauppaan päätyneiden huumeiden arvo on noin 420 000 euroa.

Tullin mukaan esitutkinnan aikana tutkintavankina oli neljä 1970-80-luvuilla syntynyttä miestä, jotka ovat Liettuan ja Suomen kansalaisia. Kolme epäillyistä on edelleen tutkintavankina.

Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.

STT