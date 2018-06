Tulli lisää toimia vaarallisten eläintautien leviämisen estämiseksi – ruokakoira etsii luvattomia sianlihatuotteita Vaalimaan rajalla

Tulli on hankkinut ruokakoiran estämään vaarallisten eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton, leviämistä Suomeen.

Vaalimaan rajalla aloitti torstaina Suomen ensimmäinen ruokakoira, joka etsii matkustajilta luvattomia eläinperäisiä elintarvikkeita. Tautia voi levitä, kun ihmiset tuovat eväinä ja tuliaisina sian- ja villisianlihatuotteita. Esimerkiksi Tshekkiin ja Unkariin taudin epäillään levinneen eväiden tai ruokajätteen mukana.

Afrikkalainen sikarutto on sikaeläimille tappava tauti, joka ei tartu ihmisiin. Tautia esiintyy Itä-Euroopassa, Baltiassa ja Venäjällä.

Suomessa on kielletty sikojen ulkonapito kesäkuun alusta alkaen. Jos sikoja halutaan pitää ulkona, pitää ne suojata tukevalla aidalla siten, etteivät siat pääse kosketuksiin villisikojen kanssa, jotka levittävät tautia.

Myös Tanskassa aiotaan rakentaa villisika-aita Saksan vastaiselle rajalle. Tarkoituksena on estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan.

– Suomen ja koko EU:n tulee tehdä kaikkensa, jotta tauti ei leviäisi uusille alueille, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

EU-lainsäädäntö kieltää liha- ja maitotuotteiden tuonnin EU-alueelle matkustajien mukana tai yksityishenkilöille postitse.

