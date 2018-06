Tuomari määrännyt Yhdysvaltain rajalla vanhemmistaan erotetut lapset palautettaviksi perheilleen

Yhdysvalloissa San Diegon tuomari on määrännyt, että vanhemmistaan Meksikon vastaisella rajalla erotetut, laittomasti maahan tulleiden siirtolaisten lapset on palautettava perheilleen.

Lapset on palautettava 30 vuorokauden sisällä ja alle kahden viikon sisällä alle 5-vuotiaiden kohdalla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikka erotti yli 2 000 lasta vanhemmistaan ennen käytännön keskeyttämistä. Alaikäisiä maahantulijoita on majoitettu säilytyskeskuksiin.

STT