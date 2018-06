Tuomari määrännyt Yhdysvaltain rajalla vanhemmistaan erotetut lapset palautettaviksi perheilleen

Yhdysvalloissa San Diegon tuomari on määrännyt, että vanhemmistaan Meksikon vastaisella rajalla erotetut, laittomasti maahan tulleiden siirtolaisten lapset on palautettava perheilleen.

Lapset on palautettava 30 vuorokauden sisällä, ja alle viisivuotiaat jo kahden viikon kuluessa. Tuomarin määräys myös kieltää lasten erottamisen vanhemmistaan rajalla toistaiseksi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikka erotti yli 2 000 lasta vanhemmistaan ennen käytännön keskeyttämistä. Alaikäisiä maahantulijoita on majoitettu säilytyskeskuksiin.

Trump määräsi viime viikolla tiukan rajakäytännön keskeyttämisen, mutta presidentin määräyksessä ei otettu huomioon vanhemmistaan jo erotettuja lapsia, joiden perheenyhdistämisistä hallinto ei ole esittänyt suunnitelmaa.

