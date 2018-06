Tupakan veronkorotukset voivat olla osasyy nuuskan käytön kasvuun

Useat mittarit osoittavat, että nuuskan käyttö kasvaa Suomessa erityisesti nuorilla miehillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 18-vuotiaista miehistä käyttää päivittäin nuuskaa jo lähes neljännes. Myös tyttöjen nuuskan käyttö on yleistynyt. Viime vuonna nuuskaa käytti päivittäin tai satunnaisesti kolme prosenttia 14-18-vuotiaista tytöistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja Ilkka Oksala toteaa, että nuuska on poikien osalta kasvamassa mittavaksi ongelmaksi.

Tupakan verotusta on kiristetty tällä vaalikaudella joka vuosi, ja työryhmä ehdottaa, että veronkorotuksia ja tuontirajoituksia lisättäisiin entisestään. Suunnitelmien mukaan vuonna 2024 tupakka-aski maksaisi keskimäärin jo yli kymmenen euroa, kun nyt hinta on kuuden ja kahdeksan euron välissä.

– Varmaan on näin, että yksi osa korvaa tupakan nuuskalla, vaikka suurin osa ei näin toimikaan, Oksala sanoo.

Nuuskaamisen yleistymiseen pitäisi mietinnön mukaan puuttua matkustajatuonnin rajoituksilla. Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin raja halutaan laskea nykyisestä kilosta 100 grammaan vuorokaudessa. Myös rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi salakuljetuksen ja laittoman tuontitavaraan ryhtymisen törkeät tekomuodot.

Takavarikkomäärät kasvussa

Laittomasti maahan tuodun nuuskan määrää ei pysty luotettavasti mittaamaan, mutta takavarikkomäärät antavat suuntaa määrien kehityksestä. Tulli on takavarikoinut viimeisen viiden vuoden aikana yhä enemmän ja enemmän laittomasti maahantuotua nuuskaa. Kun vielä vuonna 2013 Tullin haaviin jäi vajaat 600 kiloa nuuskaa, toissa vuonna saavutettu ennätysmäärä oli jo yli 3 400 kiloa. Viime vuonna määrä laski vajaaseen 2 400 kiloon.

Osittain tätä selittää Tullin lisääntynyt valvonta, mutta myös salakuljetusmäärä on Tullin mukaan kasvussa. Nuuskakauppa kukoistaa sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi isoimmilla kaupungeilla on Facebookissa omat nuuskanmyyntiryhmät.

Myynti-ilmoitusten perusteella nuuskaaminen on jo nyt halvempaa kuin laillisen tupakan ostaminen kaupasta, jos verrataan nuuskarasian hintaa kaupasta ostettavan tupakka-askin hintaan. Laittomasti Facebookista ostetun nuuskarasian hinta on myyntiryhmien ilmoitusten perusteella noin neljä viisi euroa.

Oksala toteaa henkilökohtaisena mielipiteenään, että Suomi ei voi sallia nuuskaamisen suosion kasvua.

– Meidän toimenpide-esityksemme ovat nuuskan osalta vasta alkua sille, miten tähän ongelmaan pitää puuttua. Tähän on mielestäni puututtava paljon, paljon kovemmalla kädellä, jos kasvu ei taitu.

Yhtenä ehdotuksena työryhmällä on, että urheiluseurojen yhdeksi valtionapukriteeriksi asetetaan sitoutuminen nuuskaamisen ehkäisyyn.

STT

Kuvat: