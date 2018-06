Turkin vaalilautakunta: Erdogan on voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella

Turkin vaalilautakunnan johtajan Sadi Guvenin mukaan istuva presidentti Recep Tayyip Erdogan on voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella. Uutistoimisto AFP:n mukaan asiasta toimittajille Ankarassa kertoneen Guvenin mukaan Erdogan sai absoluuttisen enemmistön äänistä. Guven ei kuitenkaan kertonut tarkempia lukuja.

Turkin valtiollisen uutistoimisto Anadolun julkaisemien lukujen mukaan Erdogan oli saanut 52,5 prosenttia äänistä ja opposition pääehdokas Muharrem Ince 31,7 prosenttia, kun äänistä oli laskettu 99 prosenttia. Anadolun julkaisemat luvut perustuvat vaalilautakunnan dataan, AFP kertoo.

Vaalilautakunnan on määrä julkistaa lopulliset tulokset perjantaina, AFP myös kertoo.

Erdogan julistautui presidentinvaalien voittajaksi jo eilisen puolella. BBC:n mukaan oppositio ei ole vielä virallisesti myöntänyt tappiotaan. Oppositio on kuitenkin sanonut jatkavansa taistelua demokratian puolesta ”tuloksesta riippumatta”.

Eilen oppositio syytti vaaleissa tapahtuneen vaalivilppiä. Lisäksi oppositio myös syytti Turkin valtamediaa tulosten manipuloinnista.

Historialliset vaalit

Turkissa äänestettiin eilen presidentin- ja parlamenttivaaleissa. Vaalit ovat ennenaikaiset, sillä ne piti alun perin järjestää ensi vuonna.

Vaalit ovat historialliset, sillä ne voivat muokata politiikan suuntaa useiksi vuosiksi. Niiden jälkeen Turkissa astuvat voimaan laajennetut presidentin valtaoikeudet, jotka antavat presidentille oikeuden hajottaa parlamentin ja nimittää korkeimman oikeuden tuomareita.

Turkin hallinnon mielestä järjestelmä selkeyttää Turkin poliittista järjestelmää, opposition mielestä se on viimein vahvistus Erdoganin yksinvallalle.

Turkin vaalit käytiin lähes kaksi vuotta kestäneessä poikkeustilassa vuoden 2016 sotilasvallankaappausyrityksen takia. Poikkeustilan aikana satojatuhansia ihmisiä on pidätetty tai erotettu viroistaan, joukossa monia hallinnon kriitikkoja.

Tutkija: Turkin vaalien rehellisyydestä tuskin saadaan puolueetonta selvitystä

Turkin sunnuntaisten presidentin- ja parlamenttivaalien tulos ei yllättänyt Ulkopoliittisen instituutin vanhempaa tutkijaa Toni Alarantaa. Valtapuolue AKP:n istuva presidentti Recep Tayyip Erdogan voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella.

– Viimeisten kuukausien aikana kaavailtiin, että oppositio onnistuisi tekemään loppukirin. Jonkin aikaa näytti siltä, että saadaan kunnon kamppailu, ja tietyllä tavalla saatiinkin, mutta kyllä tämä tulos aika ennakoitavissa oli, Alaranta sanoo.

Turkin sisä- ja ulkopolitiikkaan erikoistuneen Alarannan mukaan presidentinvaalien järjestämiseen liittyi paljon epäselvyyksiä ja mahdollista vilppiä, mutta puolueetonta selvitystä vaalien rehellisyydestä tuskin koskaan saadaan.

– Se on fakta, että siellä oli paljon epämääräisyyksiä ja raportteja vilpistä. Todennäköisesti koskaan ei saada puolueetonta selvitystä siitä, kuinka laajaa tällainen oli, Alaranta sanoo.

Tutkijan mukaan Turkin keskusvaalilautakunta on kovan poliittisen painostuksen alla. Myös vuotta aiemmin järjestetyssä kansanäänestyksessä presidenttivaltaiseen järjestelmään siirtymisestä nähtiin raportteja väärinkäytöksistä, mutta niitä ei tutkijan mukaan ole pystytty selvittämään.

– Asetelma on se, että Erdogan sanoo taas, että pulinat pois ja marssitaan eteenpäin, Alaranta sanoo.

Samana päivänä järjestettyjen parlamenttivaalien merkittävin tulos Alarannan mukaan on äärikansallismielisten voimistuminen valtapuolue AKP:n rinnalla parlamentissa, mikä todennäköisesti vaikeuttaa entisestään kurdivähemmistön tilannetta Turkissa.

Putin ylistää Turkin presidentinvaalit voittanutta Erdogania

Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Turkin presidentinvaalit voittanutta istuvaa presidenttiä Recep Tayyip Erdogania.

Putin ylisti maanantaina julkaistussa lausunnossaan Erdoganin ”suurta poliittista auktoriteettia” ja laajaa kansansuosiota, joka tuli vaaleissa Putinin mukaan todistetuksi.

