Turkki äänestää historiallisissa vaaleissa – oppositiolta puoli miljoonaa tarkkailijaa eri puolille maata

Turkki äänestää tänään presidentin- ja parlamenttivaaleissa.

Viimeisten mielipidemittausten mukaan presidentti Recep Tayyip Erdogan ja hänen valtapuolueensa AKP olisivat johdossa. Turkin oppositio on kuitenkin tehnyt loppukiriä viime viikkoina.

Vaalit ovat ennenaikaiset, sillä ne piti alun perin järjestää ensi vuonna. Vaalien teemoiksi ovat nousseet niin demokratia- ja sananvapauskysymykset kuin talouskin.

Turkissa on ollut voimassa lähes kahden vuoden ajan poikkeustila, joka julistettiin heinäkuun 2016 sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen.

Panokset vaaleissa ovat kovat. Niiden jälkeen astuu voimaan laki, jonka myötä presidentti saa laajat valtaoikeudet. Jos Erdogan voittaa vaalit ja hänen valtapuolueensa AKP saa enemmistön parlamenttiin, voitto voi sinetöidä hänen asemansa vuosiksi

Oppositio on ollut huolissaan vaalivilpin mahdollisuudesta. Se lähettää puoli miljoonaa tarkkailijaa ympäri Turkkia. Vaalituloksia odotetaan illan aikana.

STT

