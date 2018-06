Turkki seisoo tienristeyksessä historiallisissa vaaleissa – ”pelkäämme vaalivilppiä”

Ihmiset tanssivat ja heiluttavat Turkin lippuja Istanbulissa Kadiköyn kaupunginosassa. Kaiuttimista kaikuu kovaääninen musiikki.

– Tulkaa demokratiaa varten! Antakaa ääni vapaan Turkin puolesta! huutavat oppositiopuolue CHP:n liiveihin pukeutuneet naiset.

Turkin presidentin- ja parlamenttivaaleihin on pari päivää aikaa, ja kampanjointi käy kiivaana.

Turkin yhdistynyt oppositio on tehnyt yllättävän loppukirin ja onnistunut haastamaan presidentti Recep Tayyip Erdogania vaaleissa. Opposition yhteinen vaaliteema on ollut nimenomaan Erdoganin kasvavan itsevaltaisuuden vastustaminen.

Suurimmaksi haastajaksi on noussut suurimman oppositiopuolueen CHP:n presidenttikandidaatti Muharrem Ince. Incen sovitteleva retoriikka ja lupaukset vapauttaa esimerkiksi vangitut toimittajat ovat vedonneet kansaan.

– Turkki on jäljessä demokratiassa, oikeuksissa, koulutuksessa. Koulutusjärjestelmämme on rikki. Siksi äänestän Incea, kertoo CHP:n äänestäjä Murat Cevik.

Turkissa on ollut voimassa lähes kaksi vuotta poikkeustila, jonka aikana arviolta yli 200 000 ihmistä on joutunut pidätetyksi tai erotetuksi.

Turkin hallinnon mukaan he ovat joko terroristeja tai vallankaappausyrityksestä syytetyn Gülen-liikkeen jäseniä, mutta joukossa on esimerkiksi monia hallintoa kritisoineita toimittajia.

Kannattajilleen yhä sankari

Turkissa on vaikea saada luotettavia mielipidemittauksia, mutta viimeisten tietojen mukaan opposition kannatus olisi noin 38 prosenttia, Erdoganin AKP-puolueen ja sen tukipuolueen MHP:n taas 49 prosenttia. Opposition vaalikoalitio on kasvattanut kannatustaan jatkuvasti.

Hajanainen oppositio ei ole aiemmin onnistunut haastamaan suosittua Erdogania, mutta nyt niin maan horjuva talous kuin kyllästyminen presidentin itsevaltaisuuteen on karkottanut osan äänestäjistä.

Kannattajilleen presidentti Erdogan on kuitenkin sankari. Monet pitävät häntä yhä uudistajana, joka kasvatti Turkin taloutta, paransi monien ihmisten oloja ja paransi erityisesti uskonnollisen väestön asemaa.

Presidentin itsevaltaisia otteita kannattajat taas pitävät perusteltuina vuoden 2016 sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Moni AKP:n ydintukija ei kuitenkaan selvästi halua puhua medialle. Yrittäessämme lähestyä puolueen vaalikojuja saamme sekä ystävällisen että vähemmän ystävällisen käskyn poistua. Eräs työntekijöistä perustelee asiaa sillä, että uutisoinnissa on ollut paljon virheitä ja kojulla olevat eivät voi siksi puhua medialle.

Turkin hallinto on maalannut monista Euroopan maista vihamielistä kuvaa kuluneina kuukausina. Myös ulkomaisia toimittajia on nimitetty agenteiksi.

Pelko vaalivilpistä varjostaa vaaleja

Maan mediasta suurin osa on hallituksen hallussa ja tukenut presidenttiä vaalikamppailussa.

Turkin oppositio onkin huolissaan vaalivilpistä, jota epäiltiin tapahtuneen jo viime vuoden kansanäänestyksessä presidentin valtaoikeuksista. Oppositio on ilmoittanut, että se aikoo lähettää vaalipaikoille yli puoli miljoonaa ihmistä tarkkailemaan vaaleja.

– Pelkäämme todella vaalivilppiä, esimerkiksi OECD:n vaalitarkkailijoiden pääsyä maahan on estetty. Vaikka laskemme äänet, ne viedään hallituksen autoon ja emme tiedä, mitä niille tapahtuu, sanoo kurdien HDP-puoluetta kannattava Mahir Aslan.

HDP on joutunut kampanjoimaan erityisen vaikeissa oloissa, sillä puolueen johtaja Selahattin Demirtas on istunut jo pari vuotta vankilassa. Turkin hallinto syyttää häntä terrorismista, puolueen mukaan syytökset ovat poliittisia.

Nyt Turkissa ovat kuohuttaneet muun muassa internetiin torstaina vuodetut nettisivut, jossa maan valtamediat olivat julkaisseet tulokset jo valmiiksi. Medioiden edustajien mukaan kyse oli vain ”testistä”.

Panokset ovatkin kovat, sillä Turkin vaalit ovat historialliset. Niiden jälkeen maassa astuu voimaan laki, jossa presidentti saa laajat valtaoikeudet. Jos presidentti Erdogan siis voittaa vaalit ja hänen valtapuolueensa AKP saa enemmistön parlamenttiin, voi se sinetöidä hänen valtansa vuosiksi.

