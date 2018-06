Turun puukottajan puolustus: Todennäköisesti valitamme tuomiosta

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksan yrityksestä tuomittu Turun puukottaja valittaa todennäköisesti tuomiostaan. Hänen puolustusasianajajansa Kaarle Gummerus kertoo STT:lle, että puolustus ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon. Tällä hetkellä ajatus on hänen mukaansa se, että tuomittu Abderrahman Bouanane valittaa ainakin terroristisesta tarkoituksesta hovioikeuteen.

– Joku voi kysyä, että jos hyväksymme murhan, mutta valitamme tarkoituksesta, että mitä järkeä siinä on. Tämä on kuitenkin niin poikkeuksellinen soveltamisala, että voi olla oikeuskäytännön takiakin perusteltua hakea tähän vielä ratkaisua.

Gummeruksen mukaan toinen syy valittaa on se, että tuomionimikkeellä voi olla merkitystä konkreettiselle vapautumisajalle, eli sille milloin hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen.

Gummerus kävi tänään keskustelemassa Bouananen kanssa kaksi tuntia vankilassa.

– Kerroin tuomion sisällöstä, selitin miten tuomio on koottu. Hän tulee saamaan sen arabian kielelle käännettynä. Tulkki käänsi hänelle, että hän ymmärtää kaiken. Ainoa, jota hän tuomiosta kommentoi oli se, että hänen tarkoituksensa ei ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestössä.

Tarkoitus aiheuttaa vakavaa pelkoa väestössä on yksi terroristisen tarkoituksen tunnusmerkeistä Suomen laissa.

– Tässä on syytä muistaa, että kyse on teon tarkoituksesta, ei teon seurauksesta. Tapahtumia tai tekoa emme vähättele, Gummerus toteaa.

Gummeruksen mukaan Bouanane ei kuitenkaan todennäköisesti valita uhrien korvausvaatimuksista.

