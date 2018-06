Turvallisesti sujuneen paluuliikenteen sumput purkautuivat

Juhannussunnuntain paluuliikenne on rauhoittunut, arvioi Marjatta Talliniemi valtakunnallisesta Tieliikennekeskuksesta.

Tilanne on palautunut tavalliseksi myös kauimmin ruuhkaisena pysyneellä valtatie 5:llä Mikkelistä Heinolan suuntaan. Kuortin kohdalla ruuhkaa oli vielä kymmeneltä sunnuntai-iltana.

– Kamerakuvan perusteella se on ihan täysin purkautunut, tieliikennepäivystäjä Talliniemi kertoo STT:lle.

Maanteillä juhannuksen paluuliikenteen ruuhkahuippu osui sunnuntaihin kello 16-17, arvioi Marko Kolattu Tieliikennekeskuksesta.

Paluuliikenne jakautui koko iltapäivälle ja illalle. Jo kello 13 oli esimerkiksi Lahdesta etelään vievällä moottoritiellä runsaita automääriä. Pahimmat liikennesumput, Valtatie 9 Oriveden ja Tampereen välillä sekä Viitostie Heinolasta Mikkelin suuntaan olivat ruuhkaisia vielä iltaseitsemän jälkeen.

Liikennemäärät olivat keskimäärin silti jo laskemassa ennen iltakahdeksaa.

Juhannuksen paluuliikenne sujui maanteillä varsin turvallisesti. Tieliikennekeskuksen tietoon ei ollut tullut päivän mittaan yhtään kuolonkolaria, ja vakavilta loukkaantumisiltakin vältyttiin.

Juhannuksen paluuliikenne oli Kolatun mukaan tänäkin vuonna hieman hiljaisempaa kuin menoliikenne torstaina ja perjantaina, koska moni jäi nyt kesälomille esimerkiksi mökille

Junaliikenne poikki Jämsän ja Pieksämäen välillä, rata kuntoon maanantaiaamuksi

VR ilmoitti iltapäivällä, että junamatkustajien on syytä varautua suuriin myöhästymisiin. Juhannuksen paluuliikenne raiteilla joutui ongelmiin, kun Jyväskylässä sattunut sähköratavaurio katkaisi junaliikenteen Jämsän ja Pieksämäen välillä noin kello 16.30.

Rataliikennekeskus arvioi alkuillasta, että sähköratavika saadaan korjattua maanantaiaamuna kello kahdeksaan mennessä. Junamatkustajat kuljetetaan Jämsän ja Pieksämäen välillä toistaiseksi linja-autoilla.

Sähköradan ajolangat putosivat kiskoille Jyväskylän aseman lähistöllä.

Rataliikennekeskus ilmoitti, että viivästymisiä on odotettavissa myös muilla rataosuuksilla, kun katkos heijastuu vaihtoyhteyksiin. Korvaavat bussit liikennöivät hitaammin kuin peruuntuvat junavuorot olisivat kulkeneet. Lisäksi ylimääräisiä odotteluja syntyy siirtymisissä junien ja bussien välillä.

STT

