Turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolella olisi Terhon mielestä hyvä idea

EU-maat harkitsevat eri medioiden mukaan turvapaikkahakemusten käsittelykeskusten perustamista EU:n ulkopuolelle. Muun muassa Reutersin mukaan asia on tällä tietoa esillä ensi viikon huippukokouksessa.

Eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) pitää ehdotusta hyvänä, mutta hallituksella ei hänen mukaansa ole ehdotukseen vielä kantaa. Kyse on vasta huippukokouksen loppupäätelmien luonnoksesta, joka on vuotanut julkisuuteen.

– Siinä olisi lukuisia hyötyjä, jotka voi tiivistää siihen, että järjestelmän hyväksikäyttö estettäisiin huomattavan hyvin, Terho sanoo.

Turvapaikan hakeminen olisi hallitumpaa, koska nyt ongelmana on Terhon mukaan se, että kielteisenkin päätöksen saaneet jäävät EU:n alueelle ja katoavat viranomaisilta.

– Tämä tehostaisi järjestelmää, koska vanhentunut prosessi käy tavattoman kalliiksi. Uudistus vapauttaisi resursseja, jotka voitaisiin käyttää vaikuttamiseen lähtöalueilla.

Hakemusten käsitteleminen jo EU:n ulkopuolella veisi samalla markkinat ihmissalakuljettajilta, jotka kuskaavat huonokuntoisilla veneillä siirtolaisia Välimeren yli.

Myös sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on puhunut sen puolesta, että turvapaikan hakemista varten ei pitäisi joutua tekemään vaarallista matkaa meren yli. Vaihtoehtona olisi hänen mukaansa se, että jokainen maa kasvattaa pakolaiskiintiötään.

Terho ei ota vielä kantaa pakolaiskiintiön kasvattamiseen.

– Ennen kuin lähtee spekuloimaan jatkotoimia, täytyy katsoa pitävätkö vuodetut tiedot paikkansa.

EU-maat ovat neuvotelleet turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta jo kaksi vuotta. Vuonna 2015 pahimmillaan ollut maahanmuuttokriisi yllätti EU-maat pahoin, minkä takia maat yrittävät sopia paitsi koko järjestelmän uudistamisesta myös kriisimenettelyistä.

