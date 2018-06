Tuuli on katkonut sähköjä Itä-Suomen alueella, kertovat sähköyhtiöt.

Pohjois-Karjalassa PKS Sähkösiirron jakelualueella on runsaasti sähkövikoja puuskittaisen tuulen takia. Sähköttömiä talouksia on noin 8 500.

Myös Savon Voima Verkon alueella sähköttömiä asiakkaita on tällä hetkellä yli 10 000.

Vikoja korjataan tämän illan ja yön aikana.

STT