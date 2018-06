Tuuli katkonut tuhansilta sähköt Itä-Suomessa

Tuuli on katkonut sähköjä Itä-Suomen alueella, kertovat sähköyhtiöt. Tuuli on kaatanut puita ja oksia linjoille.

Pohjois-Karjalassa PKS Sähkönsiirron jakelualueella on runsaasti sähkövikoja puuskittaisen tuulen takia. Sähköttömiä talouksia on noin 8 500.

Myös Savon Voima Verkon alueella sähköttömiä asiakkaita on tällä hetkellä yli 10 000. Yhtiö ennakoi, että viat lisääntyvät, sillä tuulen puuskaisuus pahenee Kuopion eteläpuolella aamuyön aikana.

Vikoja korjataan tämän illan ja yön aikana.

STT

