Työttömän karenssisääntöihin kaavaillaan muutoksia: neljä työnhakua kuussa, omatoimisuus edellytys – Lindström (sin.): Ensimmäisestä virheestä tulisi muistutus, ei sanktiota

Hallitus kaavailee uudistuksia työttömyysturvan seuraamuksiin eli karensseihin. Työttömän pitäisi jatkossa hakea enintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Tässä otettaisiin huomioon työnhakijaan liittyvät syyt ja alueellinen työllisyystilanne.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi omatoimista työnhakua. Työllistymissuunnitelman toteuttamisesta raportoitaisiin kuukauden välein verkossa tai muulla sovitulla tavalla.

– Tämä tarkoittaa työttömälle sitä, että vastuu omasta työttömyydestä ja aktivoinnista on hänellä itsellään, Lindström arvioi mediatapaamisessa aamupäivällä.

Ministerin mukaan esityksessä tultaisiin työtöntä vastaan siten, että seuraamuksia eli karensseja porrastettaisiin niissä tapauksissa, että työnhakija ei ole noudattanut työllistymissuunnitelmaa sovitusti.

Ensin hakijalle voisi antaa muistutuksen. Sen jälkeen voitaisiin määrätä seuraamus eli karenssi tai jopa työssäolovelvoite.

– Sanktiojärjestelmä on tällainen anteeksiantava, ettei ensimmäisestä virheestä ei heti tule sanktiota, vaan tulee vain muistutus, Lindström sanoi.

Esitys annettava syyskaudella

Hallitus aikoo lähettää linjaukset lausuntokierrokselle tällä viikolla. Varsinainen hallituksen esitys pitäisi saada eduskuntaan syyskaudella, jos se halutaan saada hyväksyttyä ennen ensi vuoden huhtikuun eduskuntavaaleja.

– Käsittääkseni joulukuun alkuun mennessä tämän hallituksen on annettava hallituksen esitykset, jotta ne ehtivät mennä eduskunnassa läpi tämän hallituksen aikana, Lindström sanoi.

Uudistus on ministerin mukaan osaltaan sidoksissa hallituksen jättimäiseen sote- ja maakuntauudistukseen, jonka käsittely jatkuu kesällä ja syksyllä eduskunnassa.

– Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat myös sosiaali- ja terveyspalveluita. On aika hankalaa viedä toista uudistusta eteenpäin, jos toinen ei mene eteenpäin. Nämä ovat kytköksissä, Lindström kertoi mediatapaamisessa aamupäivällä.

Lisää linjauksia odotetaan

Kevään kehysriihessä ehdotetut muutokset nuorten työntekijöiden työehtoihin sekä irtisanomissuojaan ovat yhä hallituksessa pohdittavina, eikä niistä kuultu torstaina lisää.

Hallituksen kevään linjauksen mukaan työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa.

Suunnitteilla on myös muutos, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä.

Työministeri Lindström arvioi STT:lle, että lisätietoa näistä ehdotuksista voisi tulla hallituksesta vielä kesän aikana.

– Asia on niin sanotusti poliittisessa myllyssä, josta se ei ole vielä tullut ulos.

STTK tyrmää hallituksen kaavailemat muutokset työttömyysturvan karensseihin

Toimihenkilöitä edustava STTK arvostelee rajusti muutoksia, joita hallitus suunnittelee työttömyysturvan karensseihin.

Hallitus kaavailee, että työttömän pitäisi jatkossa hakea enintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

STTK:n mielestä esitys on esimerkki kehnosta lainvalmistelusta.

– Valtavalla kiireellä tehdään muutoksia, joiden vaikutusarvioita ei ole valmistelun aikana kyetty selvittämään edes tyydyttävästi, sanoo johtaja Katarina Murto STTK:sta.

STT

Kuvat: