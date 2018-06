Tyrmäävä Kroatia sysäsi Argentiinan ahdinkoon

Tähtipelaajia vilisevää Argentiinaa uhkaa jääminen alkulohkoon jalkapallon MM-kisoissa. Argentiinan sysäsi ahdinkoon Kroatia, joka voitti Nizhni Novgorodissa pelatun D-lohkon ottelun 3-0.

Molemmat ottelunsa voittanut Kroatia varmisti pudotuspelipaikkansa. Argentiinalla on koossa kahdesta ottelusta yksi piste. Islannilla on yksi ja Nigerialla nolla pistettä, mutta niillä on kaksi ottelua jäljellä.

Kaikki maalit nähtiin toisella puoliajalla. Ensimmäisen teki Ante Rebic, toisen Luka Modric ja kolmannen Ivan Rakitic.

STT

