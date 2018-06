Ulkoministeri edustaa Suomea

Irlannissa äänestettiin viikko sitten aborttilainsäädännöstä.

Kansanäänestyksessä yli 66 prosenttia äänestäjistä halusi muutoksia lakiin, joka on nykyisin hyvin jyrkkä. Käytännössä abortti on sallittu vain, jos naisen henki on vaarassa. Esimerkiksi raiskauksesta johtuva raskaus tai sikiön vakavat epämuodostuvat eivät oikeuta aborttiin.

Uutistoimisto Reuters raportoi Irlannin pääministerin Leo Varadkarin todenneen äänestystuloksen olevan ”hiljaisen vallankumouksen huipennus”.

Melkein 80 prosenttia irlantilaisista kuuluu katoliseen kirkkoon eli aborttilain muuttaminen sai kannatusta myös katolilaisten keskuudessa.

Irlannin tuleva lakimuutos tuo maata lähemmäs suomalaista käytäntöä.

Suomessa on nykyaikainen aborttilainsäädäntö, ja Suomi pyrkii edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Tästä huolimatta Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin.) totesi julkisesti pettymyksensä Irlannin kansanäänestyksen tulokseen, jota hän luonnehtii ”likaisen veden lähteeksi”.

Aiemmin toukokuussa Soini osallistui Kanadan Ottawassa aborttia vastustavien joukkotapaamiseen. Hän oli maassa virkamatkalla, mutta kertoo olleensa iltatilaisuudessa vapaa-ajalla.

Suomen ulkoministerin aborttia vastustavat kannanotot ovat herättäneet kuluneella viikolla laajaa keskustelua.

Soini on puolustellut tekemisiään vetoamalla mielipiteen ja uskonnon vapauteen. Ne hänellä tietenkin ovat, mutta ne eivät poista ulkoministerin viran mukanaan tuomaa harkintakyvyn vaadetta.

Soini saa mediahuomiota Suomessa ja maailmalla, koska hän on Suomen ulkoministeri. Näkyvyys tulee viran myötä, eikä ulkoministerinä toimiva henkilö ole koskaan julkisia lausuntoja tehdessään täysin vapaa-ajalla.

Olisikin hyvä, jos Suomen ulkoministeri pohtisi ulostulojaan laajemmin kuin henkilökohtaisesta arvomaailmastaan käsin. Suomesta katsottuna Irlannin kansanäänestyksen tulos näyttäytyy askeleena kohti naisten parempia oikeuksia.