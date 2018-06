Ulkoministeri Soini: Erdogan on kansansa valitsema presidentti

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää Turkin sunnuntaina pidettyjen presidentinvaalien tulosta merkkinä siitä, että Turkin viime vuosien suunta pysyy ennallaan eikä suuria muutoksia EU-suhteeseen ole odotettavissa.

Soini kertoi STT:lle, että Erdogan on kansansa valitsema presidentti ja vaalituloksia on aina kunnioitettava. Soinin mukaan Turkin oppositio näytti vaaleissa, että sillä on kyky haastaa valtapuolueiden ehdokkaita. Soini katsoo opposition saaneen uutta ryhtiä ja uskoa.

STT