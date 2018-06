Ulkosauna säästösyistä

Fasaanikukko kiljaisee kevään merkiksi Salon Villilässä. Toinen yhtä varma kevään merkki on rakentelun äänet, jotka kantautuvat Roope Retvan kotipihasta. Täällä ahkeroidaan tynnyrisaunaa.

– Kiristelin tätä vannetta tähän kehän ympärille. Koska puu elää, vannetta ei voi ihan mahdottoman tiukkaan kiristää, mutta kattoon ei saisi myöskään tulla yllättävää reikää. Vielä olisi jäljellä katon laitto, ikkunoiden asennus, kiuas ja lauteet. Toivottavasti juhannukseksi pääsisi saunomaan.

Rakenteluun mieltynyt Retva halusi hommata pihalleen puulämmitteisen saunan, sillä osallistuessaan muutama vuosi sitten Vattenfall Oy:n järjestämään Energiaperhe-kilpailuun, talteen jäi eurojen lisäksi hyviä vinkkejä.

– Kaikki turhat sähkönkuluttajat ovat aina pois päältä, kuten televisio tai tietokone. Televisio on esimerksi jatkojohdon päässä, mistä napsautan sen vaan päälle, ei missään stand by – tilassa. Sammutan myös ylimääräiset valot ja aina kun lamppu palaa, niin ostan led-lampun tilalle. Ne on hyvin energiapihejä.

Kilpailun jälkeen sähkölasku pieneni reilulla 100 eurolla vuodessa ja sähkösopimuksiakin tarkasteltiin ajan kanssa. Tämän johdosta esimerkiksi astian- ja pyykinpesu kone käy Retvalla vain öisin. Yllättäviä sähkösyöppöjä oli helppo paljastaa sähkönkulutusmittarilla.

– Yllätyksenä tuli miten paljon latauksessa oleva tietokone vie sähköä. Samalla määrällä mitä läppäri lataa itseään vuorokauden, voi talvella lämmittää autoa kaksi tuntia, kertoo Retva.

Vaikka tynnyrisaunaan pääsee kohta nauttimaan löylyistä, ei sähkösauna katoa Retvan taloudesta.

– Talvella kun ulkona on 20-30 astetta pakkasta, niin tulee varmasti käytettyä helppoa sähkösaunaakin. Silti olin vähän yllättänyt kun tynnyrisaunan myyjä kysyi, että tuleeko sähkö- vai puukiuas. Kyllä ulkosaunassa kuuluu olla puukiuas, muutenhan siitä katoaa koko idea.

Ulkosaunan rakentaminen on Retvan mukaan ollut erittäin helppoa. Jopa lupa-asiat hoituivat helposti.

– Rakennuslupaa ei tarvita silloin, kun rakennus ei ole kiinteä, mutta keskustan alueella se voi olla eri asia, kuin täällä maaseudulla.

Perussauna olisi maksanut 2500 euroa, mutta Retva halusi lisäksi muutaman ikkunan tuomaan valoa saunan puolelle ja maksoi rahdin kera yhteensä 2700 euroa mäntyrunkoisesta tynnyrisaunasta. Ohjeita ei ole tarvinnut lueskella.

– Minkäälaista ongelmaa ei ole ollut. Ei tarvitse sorvata mitään osia, siitä vaan lätkiii ne paikoilleen. Tämä onnistuu ihan keneltä vaan. Helppo nakki, tuumaa Retva.