Upin Aaltola: Trumpin presidenttikausi voi saada jatkoa 2020 vaaleissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtakausi voi hyvinkin saada jatkoa vuoden 2020 vaaleissa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Aaltola ennustaa Ulkopoliittisen instituutin julkaisemassa kommenttikirjoituksessa, että vuoden 2020 presidentinvaaleista voi tulla äärimmäisen tiukat. Aaltola arvioi, että Trump voi voittaa ne paljolti samoilla keinoilla kuin vuonna 2016.

Aaltola muistuttaa, että Trumpin kampanjassa vuonna 2016 hyödynnetyt, tunteiden manipulointiin keskittyvät sosiaalisen median algoritmityökalut vain paranevat tekoälyn kehityksen myötä.

Aaltolan mukaan Trumpin mahdollisuuksia vuoden 2020 vaaleissa vahvistaa se, että ylivoimainen enemmistö Yhdysvaltain äänestäjistä on yhä valkoihoisia.

– Voitto voi perustua taktiikkaan, jossa ruokitaan piileviä identiteettiin liittyviä jakolinjoja tai luodaan niitä keinotekoisesti. Siksi Trump pitää kiinni antiliberaalista retoriikasta ja lupaa esimerkiksi ”muurin rakentamista”. Yksinkertaistavat me vastaan muut -iskulauseet saattavat tuntua ilmaisuvoimaisilta ja ”aidoimmilta” kuin maltilliset, ihmisiä yhdistävät teemat, Aaltola kirjoittaa.

”Vaaleista tulee raakaa peliä”

Myös Yhdysvaltain jatkuva talouskasvu ja historiallisen matala työttömyysaste saattavat pelata Trumpin pussiin vuonna 2020, vaikka hänen kannatuksensa onkin nyt erittäin alhaista.

Aaltolan mukaan Trumpia siivittää osaltaan se, että vaaleissa äänestäminen on muuttunut yhä enemmän itseilmaisuksi.

– Ihmiset eivät enää äänestä saadakseen aikaan muutoksia yleisen edun nimessä, vaan äänestäminen on tapa ilmaista tukea jollekin poliittiselle ryhmittymälle. Ilmiö muistuttaa urheilujoukkueen kannattamista. Äänestäminen vastaa tarpeeseen kuulua johonkin ja ilmaista yhteenkuuluvuutta oman yhteisön kanssa, Aaltola kirjoittaa.

– Yksi asia on selvä: vuoden 2020 vaaleista tulee raakaa peliä, jossa vastustajia ei säästetä, Aaltola tiivistää.

