Uruguay kiinni lohkovoitossa – Venäjä pyrkii tasoihin vajaamiehisenä

Uruguay on kiinni A-lohkon voitossa, sillä 45 minuutin pelin jälkeen se johtaa Venäjää maalein 2-0.

Ottelun avausmaali syntyi, kun Venäjän Juri Gazinski rikkoi Uruguayn Rodrigo Bentancuria aivan rangaistusalueen rajalla keltaisen kortin ja vapaapotkun arvoisesti. Luis Suarez asettui pallon taakse eikä erehtynyt, vaan iski maajoukkueuransa 53. maalin ja vei Uruguayn 1-0-johtoon.

Kauaa ottelu ei ehtinyt avausmaalista vanheta, kun Uruguay iski jälleen. Diego Laxalt laukoi ja pallo kimposi turnauksessa pirteästi pelanneesta Venäjän Denis Tserysevistä maaliin.

Venäjän tilanne ei ainakaan helpottunut, kun Igor Smolnikov nappasi 36. minuutilla ottelun toisen keltaisen korttinsa ja siirtyi katsomon puolelle.

A-lohkon toisessa päätösottelussa panoksena on lohkovoitto, sillä sekä Uruguay että Venäjä olivat jo ennen alkusarjan päätösottelua varmistaneet jatkopaikkansa. Molemmilla on kahden ottelun jälkeen kasassa kuusi pistettä. Venäjän maaliero oli ennen ottelun alkua viisi maalia parempi, joten sille riittäisi lohkovoittoon tasapeli.

STT