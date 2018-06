Uruguay pitänyt maalinsa puhtaana – Cavani viimeisteli päällään

Uruguay johtaa jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierissä Portugalia 1-0, kun Sotshin ottelusta on takana ensimmäinen puoliaika. Uruguay siirtyi johtoon seitsemännellä minuutilla, kun Luis Suarez keskitti ja Edinson Cavani puski pallon maaliin.

Portugali on pitänyt vastustajaansa enemmän palloa, mutta sillä on ollut suuria vaikeuksia päästä maalipaikoille. Uruguayn puolustuksen kurinalaisuudesta kertoo, ettei sille ole tehty Venäjän MM-kisoissa vielä yhtään maalia. Ottelun voittaja kohtaa puolivälierissä Ranskan.

STT

