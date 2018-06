USA:n ja Venäjän asevoimien komentajien tapaaminen on päättynyt Königstedtin kartanossa

Yhdysvaltain ja Venäjän ylimpien sotilasjohtajien välinen tapaaminen vaikuttaa päättyneen Vantaalla sijaitsevassa Königstedtin kartanossa. Kahden maan delegaatiot saapuivat kartanolle diplomaattikilvin varustetuissa autoissa aamupäivällä ja lähtivät iltapäivällä.

Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli matalan profiilin tapaaminen, jonka kulusta ei tässä vaiheessa kerrota enempää. Puolustusvoimat järjesti tapaamisen Yhdysvaltain ja Venäjän aloitteesta, mutta suomalaisia sotilasedustajia ei keskusteluissa ollut mukana.

Myös Yhdysvaltain asevoimien pääesikunta kieltäytyi kommentoimasta tapaamista STT:lle.

Kartanossa keskustelivat Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Joseph Dunford Jr. ja Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov. Komentajat kävivät läpi sitä, miten maiden Syyrian-operaatiot sovitetaan yhteen.

Puolustusministeri Niinistö kehuu luottamusta

Poliittinen johto on ollut vaitonainen syistä, miksi Yhdysvaltain ja Venäjän sotilasjohtajat tapasivat perjantaina juuri Suomessa Königstedtin kartanossa. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ei hänkään perjantaina arvaillut syitä tarkemmin.

– Kai suomalaiset osaavat järjestää, fasilitoida tällaisia kokouksia, Niinistö sanoi suomalaistoimittajille Naton päämajassa Brysselissä.

Hän muistuttaa, että Suomella on pitkä perinne tapaamisten järjestämisessä jo kylmän sodan ajalta.

– Molemmat osapuolet tuntuvat luottavan, ja se on sinällään hyvä asia se.

Koordinaatiota Syyriassa Niinistön mukaan tarvitaan, jotta ei ”synny mitään vakavampaa maailman mahtavien sotilasmahtien kesken”.

Syyrian konfliktiin ovat osallistuneet sekä Venäjän että Yhdysvaltain asevoimat, jotka tukevat sodan vastakkaisia osapuolia. Molemmat maat pelkäävät vahingosta alkavaa suoraa yhteenottoa.

Yhdysvaltain huhtikuussa tekemä ohjusisku Syyriaan nosti ennakkoon pelkoja Venäjän ilmatorjunnan vastaiskusta, joka jäi tulematta. Amerikkalaiset puolestaan eivät kohdistaneet ohjuksiaan Venäjän tukikohtiin.

Myös Nato käy dialogia

Keskusteluyhteyden pysyminen auki Venäjän ja Yhdysvaltain sotilasjohtojen välillä on tärkeää, jotta vaarallisilta väärinymmärryksiltä vältytään.

Länsivaltojen ja Venäjän välistä vuoropuhelua on käyty viime vuosina myös Nato-Venäjä-neuvostossa, joka kokoontui viimeksi viime viikolla.

– Tunnelma tapaamisessa oli hyvä, ammattimainen ja rauhallinen. Meidän täytyy jatkaa tällaisia tapaamisia, Nato-virkamies kuvasi suomalaistoimittajille torstaina.

Muutamia kertoja vuodessa kokoontuvan neuvoston tarkoituksena on pitää yllä keskusteluyhteys juuri vahinkojen välttämiseksi. Tapaamisissa käydään läpinäkyvyyden nimissä läpi muun muassa harjoituksia.

Käytännön yhteistyö Venäjän ja Naton välillä päättyi vuonna 2014 Ukrainan kriisin ja Krimin miehityksen takia.

STT

Kuvat: