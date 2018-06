USA:n korkeimman oikeuden tuomari eroaa – Trump nimittänee tilalle jyrkemmän

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomari Anthony Kennedy on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. 81-vuotiasta Kennedyä pidetään maltillisena konservatiivina, joka on keskitien kulkijana antanut usein ratkaisevan äänen.

Kennedyn erotessa presidentti Donald Trump pääsee nimittämään uuden tuomarin korkeimpaan oikeuteen. Ensi arvioiden mukaan Trump päätynee tiukempaan konservatiiviin, jolloin korkeimman oikeuden linjaukset saattavat jyrkentyä.

Heinäkuun lopussa tehtävänsä jättävä Kennedy perusteli eroaan tarpeella viettää enemmän aika perheensä kanssa. Hän on ollut tehtävässään vuodesta 1988.

Yhdysvalloissa erittäin merkittävän korkeimman oikeuden yhdeksän tuomarin nimitykset ovat elinikäisiä, jos he eivät päätä Kennedyn tapaan itse erota.

STT

Kuvat: