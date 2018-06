USA:n korkein oikeus pitää voimassa Trumpin muslimimaita koskevan matkustuskiellon, Trumpin muslimivastaiset puheet eivät juurikaan painaneet oikeuden vaa’assa

Yhdysvaltain korkein oikeus pitää odotetusti voimassa presidentti Donald Trumpin kiistellyn matkustuskiellon, joka nykymuodossaan koskee muslimienemmistöisiä maita Irania, Libyaa, Somaliaa, Syyriaa ja Jemeniä sekä Pohjois-Koreaa sekä tiettyjä Venezuelan viranomaisia.

Kiellon puolesta äänestivät korkeimman oikeuden viisi konservatiivista tuomaria, myös maltillinen konservatiivi Anthony Kennedy, joka keskitien kulkijana antaa usein ratkaisevan äänen. Neljä liberaalia tuomaria äänestivät kieltoa vastaan.

CNN:n kokonaisuudessaan julkaisemassa oikeuden päätöksessä todetaan, että presidentillä on laajat oikeudet rajoittaa maahantuloa, mikäli jonkin ihmisryhmän tulo maahan olisi Yhdysvaltojen edun vastaista. Oikeuden mukaan tämä ehto täyttyy kirkkaasti, sillä oikeuden arvioitavana ollut maahantulokiellon kolmas versio perustuu perinpohjaiseen riskinarviointiin jokaisen listalla olevan maan käytännöistä.

Vaikuttaa myös tuleviin presidentteihin

Päätöksessä mainitaan, että kantajien mukaan maahantulokiellon taustalla on vihamielisyyttä muslimeita kohtaan ja että kansallisen turvallisuuden varmistaminen on vain tekosyy syrjiä uskonnon perusteella. Oikeuden päätöksen mukaan Trumpin vaalikampanjan aikaiset lausunnot muslimeista eivät kuitenkaan voi painaa korkeimman oikeuden vaa’assa kovin paljon, koska korkeimman oikeuden päätös vaikuttaa paitsi Trumpiin, myös kaikkiin tuleviin presidentteihin.

– Avainkysymys ei kuitenkaan ole se, onko presidentin (muslimivastaiset) lausunnot aiheellista todeta asiattomiksi, vaan se, miten paljon painoa lausunnoille on syytä antaa presidentin määräystä arvioitaessa, kun kyseinen määräys on itsessään neutraali ja koskee asiaa, jonka säänteleminen on presidentin vallan ytimessä, päätöksessä sanotaan.

– Tätä pohtiessaan oikeuden on otettava huomioon paitsi yksittäisen presidentin lausunnot, myös presidentti-instituution valtaoikeudet.

Maahantulokiellon puolesta puhuu päätöksen mukaan myös se, että ensimmäisen maahantulokiellon asettamisen jälkeen kolme maata on päässyt pois listalta sekä se, että kiellon poikkeukset antavat osalle kieltolistan maiden kansalaisista mahdollisuuden tulla Yhdysvaltoihin perustellusta syystä.

https://www.cnn.com/2018/06/26/politics/read-scotus-travel-ban-decision/index.html

STT