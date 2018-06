USA:n valtiovarainministeri torjuu väitteitä uusista Kiinaa koskevista kaupparajoituksista

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Steven Mnuchin on torjunut mediatietoja, joiden mukaan kiinalaisille sijoituksille amerikkalaisyhtiöihin ja teknologiaviennille Kiinaan olisi tulossa rajoituksia.

Talouslehti Wall Street Journalin ja uutistoimisto Bloombergin uutiset kaavailuista ovat hermostuttaneet markkinoita ympäri maailman, kun pörsseissä levisi pelko kauppasodan kiihtymisestä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä.

Mnuchinin tviitin mukaan rajoitukset eivät kohdistu erityisesti Kiinaan, vaan kaikkiin maihin ”jotka yrittävät varastaa meidän teknologiaamme”. Ministerin väite on tosin ristiriidassa Valkoisen talon toukokuun lopulla antaman lausunnon kanssa.

Mediatiedoissa kerrottiin, että Kiinaan kohdistuvat rajoitukset koskisivat yhtiöitä, joista kiinalaiset omistavat vähintään 25 prosenttia. Rajoitukset perustuisivat lainsäädäntöön, joka sallii presidentin määrätä kaupparajoituksia kansallisen turvallisuuden perusteella.

Yhdysvallat on usein syyttänyt Kiinaa teknologian varastamisesta ja amerikkalaisten innovaatioiden viemisestä.

Kiina on torjunut syytökset ja sanoo, että Kiinan sijoitukset Yhdysvaltoihin ovat luoneet työpaikkoja ja kasvattaneet verotuloja.

– Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppa, investoinnit ja yhteistyö hyödyttävät molempia osapuolia, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang.

Valkoinen talo ilmoitti aiemmin, että Yhdysvallat asettaa 6. heinäkuuta Kiinan tuonnille tulleja, joiden kohteena olevan tuonnin arvo on 50 miljardia dollaria. Kohteena ovat erityisesti alat, joita Kiina aikoo kehittää Made in China 2025 -ohjelmassaan, joka kattaa muun muassa robotiikan, sähköautot ja lentokoneteollisuuden.

Kiina ilmoitti vastatoimista, minkä jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi uusilla tulleilla, joiden kohteena olevan tuonnin arvo olisi 200 miljardia dollaria. Trump myös varoitti, että tulleja voi olla tulossa vielä toisten 200 miljardin arvosta, jos Kiina vastaa. Kiina, joka on kärsinyt myös Yhdysvaltojen määräämistä teräs- ja alumiinitulleista on kutsunut Trumpin uhkauksia kiristykseksi ja varoittanut voimakkaista vastatoimista.

Pörssit ovat tiistaina jatkaneet alamäkeään Aasiassa.

